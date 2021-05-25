Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderler zirvesinin öncesinde ABD'li şirketlerin yöneticileriyle görüşerek Türkiye'de yatırım fırsatlarını anlatacak.

Yabancı yatırımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatılma süreci devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye yatırım konusunu görüşmek üzere 26 Mayıs’ta 20 ABD şirketinin yöneticileriyle video konferans yöntemiyle görüşecek.

ERDOĞAN'DAN BIDEN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ HAZIRLIK

ABD Ticaret Odası, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından organize edilen bu toplantı 14 Haziran'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde yüz yüze gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde nabız yoklama niteliği taşıyor.

Görüşmenin gündeminde Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünün yer alacağı belirtildi. Buna göre, toplantıda bir konuşma yapacak olan Erdoğan, daha sonra şirketlerden gelecek soruları cevaplayacak.

MICROSOFT VE NETFLIX İLE DE GÖRÜŞECEK

Katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük ABD'li şirketlerin de bulunduğu öğrenildi.