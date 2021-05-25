Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin hazırladığı 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif ile birlikte infazına başlanmış olsa bile toplam 10 veya daha az cezalarda kadın hükümlünün cezası, çocuğunun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilecek. Böylece, çocuklar anneleri ile birlikte cezaevine girmeyecek.

İNFAZ ERTELEMEDE ARANAN ŞARTLAR

İnfaz erteleme için aranan şartlar ise 10 yıldan az ceza alınmış olunması ve çocuğun babasının ölmüş veya cezaevinde bulunması olacak. Erteleme süresi, çocukların 15 yaşını doldurmalarına kadar geçerli olacak. Çocuk 15 yaşını doldurduktan sonra, kadın hükümlü yeniden cezaevine dönecek.

HERHANGİ BİR SUÇ AYRIMI YAPILMIYOR

İnfaz erteleme kararı verilirken, cezaevinden çıkması durumunda, kişinin toplum güvenliğini tehlikeye atmaması kriteri dikkate alınacak. İnfaz erteleme düzenlemesinde, çocuğu olan kadın mahkumlar arasında herhangi bir suç ayrımı yapılmıyor, terör ve adam öldürme suçu dâhil, hangi suçtan ceza alırsa alsın, bu cezanın 10 yıldan az olması şartı aranacak.

GÖRÜŞMELER KAYIT ALTINA ALINABİLECEK

Hükümlülere gelen veya hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek veya fiziki olarak saklanabilecek.

Hükümlülerin görüşmeleri kayıt altına alınabilecek.

Çocuklar anneleri ile cezaevine girmeyecek AK Parti’nin hazırladığı taslak ile 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazı tehir edilecek. İnfaz erteleme için 10 yıldan az ceza alınmış olunması ve çocuğun babasının ölmüş veya cezaevinde bulunması şartı aranacak.