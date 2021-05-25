Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onbaşı Ülüğ'ün bugün görev sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



Eskişehir'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehidin Eskişehir'de ikamet eden ailesine İl Anma Komitesi tarafından şehadet haberi verildi. Şehit onbaşının naaşı 26 Mayıs tarihinde saat 12.00’de İstanbul GATA’da yapılacak tören ile Eskişehir’e uğurlanacak. Aynı gün saat 13.30 sularında Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı Havaalanı'nda törenle karşılanacak olan şehit Caner Ülüğ, ikindi namazını müteakip Reşadiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hava Şehitliği’ne defnedilecek.