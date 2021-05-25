Onbaşı Ülüğ'ün bugün görev sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Eskişehir'deki ailesine şehadet haberi verildi
Şehidin Eskişehir'de ikamet eden ailesine İl Anma Komitesi tarafından şehadet haberi verildi. Şehit onbaşının naaşı 26 Mayıs tarihinde saat 12.00’de İstanbul GATA’da yapılacak tören ile Eskişehir’e uğurlanacak. Aynı gün saat 13.30 sularında Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı Havaalanı'nda törenle karşılanacak olan şehit Caner Ülüğ, ikindi namazını müteakip Reşadiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hava Şehitliği’ne defnedilecek.
İstanbul'da görevi başında kalp krizi geçiren onbaşı şehit oldu
25.05.2021 - 21:28 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Acı haber bu defa İstanbul'dan geldi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığında görevli Eskişehirli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
Onbaşı Ülüğ'ün bugün görev sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Etiketler : şehit,istanbul,haberler,
791104 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791104.aspx
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