Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılacağı toplantıda, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı sebebiyle bir anma töreni de gerçekleştirilecek. Demokrasi tarihinde “kara bir leke” olarak anılan 1960 askeri darbesinin zulmüne uğrayan Demokrat Partili 592 siyasetçinin 15 ay boyunca hücrelerde, zindanlarda tutulduğu ve yargılandığı Yassıada, yeniden düzenlenerek “Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını” aldı. Anma töreni için merhum Başbakan Adnan Menderes ile arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun aziz hatıralarının yaşatıldığı adada son hazırlıklar yapılıyor. Müzeleri, sosyal donatı alanları, geçmişte yaşananlara vurgu yapan özel tasarım balmumu heykelleriyle tarihi bir yolculuk vadeden ada, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların sona ermesinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.