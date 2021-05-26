Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine ruhsatı tekrar çıkarmak üzere başvuran ancak olumlu yanıt alamayan Ethem S, önce Halil Emre A. ile ardından Siraç, Zeydin ve Fırat U. ile görüştü. Ruhsat sorununu çözmek için 1 milyon 250 bin lira rüşvet talep etti. Şüphelilere farklı tarihlerde 800 bin lira veren akaryakıt istasyonu sahibi Ethem S, ruhsat yenilenmeyince kalan miktarı ödemeyi reddetti. Bunun üzerine tehdit edilen Ethem S, polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinde yer alan polis memurları Ercan Ü. ve Bülent İ'nin, Ankara'daki bürokratlar aracılığıyla ruhsat sorununu gidermeye çalıştığı ve karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edildi. 6 şüpheliye yönelik operasyonda, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Söz konusu polis memurlarının İçişleri Bakanlığınca açığa alındığı öğrenildi.