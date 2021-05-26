Bunun üzerine ruhsatı tekrar çıkarmak üzere başvuran ancak olumlu yanıt alamayan Ethem S, önce Halil Emre A. ile ardından Siraç, Zeydin ve Fırat U. ile görüştü. Ruhsat sorununu çözmek için 1 milyon 250 bin lira rüşvet talep etti. Şüphelilere farklı tarihlerde 800 bin lira veren akaryakıt istasyonu sahibi Ethem S, ruhsat yenilenmeyince kalan miktarı ödemeyi reddetti. Bunun üzerine tehdit edilen Ethem S, polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinde yer alan polis memurları Ercan Ü. ve Bülent İ'nin, Ankara'daki bürokratlar aracılığıyla ruhsat sorununu gidermeye çalıştığı ve karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edildi. 6 şüpheliye yönelik operasyonda, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Söz konusu polis memurlarının İçişleri Bakanlığınca açığa alındığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun iki koruma polisine 'rüşvet'ten gözaltı
26.05.2021 - 05:21 | Son Güncelleme: 26.05.2021 - 05:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla Marmaris'de Ethem S'nin 10 yıl boyunca işlettiği ve sonrasında yıllık 400 bin avroya kiraya verdiği akaryakıt istasyonunun ruhsatı, kavşakta bulunması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,kemal kılıçdaroğlu koruma,
791139 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791139.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER