Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

İddianamede, Salmaner ve Ceylan’ın yakalandıkları gaybubet evinde bulunan cep telefonunun incelenmesinde, Telegram programını kullandıkları belirlendi. Telegram üzerindeki mesajlarda, Yunanistan’ın tavırlarına ve yurt dışına kaçma konusunda yardımcı olunacağına yönelik yazışmalar tespit edildiği belirtildi. Cep telefonu incelemesinde, örgütün üst düzey yöneticilerinden Abdullah Aymaz’ın yazısı olarak belirtilen, motive edici bir mesajın da bulunduğu ifade edildi. Telegram hesabından mesajlaşan kişinin İsmet Kuşçu olduğu, İsmet Kuşçu adına alınmış mail ve kullanıcı adının ise Hüsrev Salmaner’e ait cep telefonuna not kaydedildiği belirlendi. Salmaner ve Ceylan’ın inkâr ettikleri ByLock programı için isim ve soyadlarının yanı sıra memleketlerinin plaka koduyla işe başlangıç tarihlerini kullanıcı adı ve şifre yaptıkları tespit edildi. Ceylan'ın 26 Ağustos 2014'te aktifleştirdiği ByLock hesabını 22 Mayıs 2015'e kadar kullandığı, örgütün üst düzey yöneticilerinden Osman Karakuş, Osman Hilmi Özdil ve Tuncay Delibaşı ile irtibat kurduğu belirlendi.