Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birkan, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin bütün izlerinin toplum, siyaset ve devlet hayatından silinmesine yönelik atılan adımlar doğrultusunda 7.248 sayılı Kanun’la, Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun varlığı ve aldığı kararlar ile yaptığı işlemlerin hukuki dayanaktan mahrum hâle geldiğini kaydetti. Birkan, bu kanun uyarınca 27 Mayıs darbesi mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla 14 Ekim 2020'de Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile komisyonun kurulduğunu kaydetti. Resmî Gazete'de 24 Şubat 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esasların tespit edildiğine değinen Birkan, bu usul ve esaslar uyarınca belirlenen üç aylık başvuru süresinin önceki gün sona erdiğini ifade etti. Sürenin sona ermesiyle inceleme sürecinin başlayacağına işaret eden Birkan, “Komisyonumuz 593 bin 678 dijital belge inceleyecek. Komisyonumuz çalışmalarına devam etmekte olup başvuru belgeleri ve arşiv belgeleri üzerinde yapılmakta olan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde karar vermeye elverişli hâle getirilen dosyalar gündeme alınarak karar verme sürecine geçilecektir” dedi