Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi ile adli yargıda 2582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3070 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

26 İLE YENİ BAŞSAVCI ATANDI

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

HSK üyeliğine 4 isim atandı HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti.