Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede aşı, normalleşme koşullarını elde edebilmek adına en önemli gereklilik. Bu kapsamda salgın sürecinde en fazla yara alan sektörlerden biri olan eğitimin normal seyrine gelebilmesi için öğretmenlerin aşılanması hayati önem arz ediyor. Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanmasına yönelik son durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

57 BİN ÖĞRETMENİN DAHA AŞI RANDEVUSU AÇILDI

Bakan Selçuk, öğretmenlerin ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ettiğini, 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha randevularının açıldığını aktardı. Selçuk, böylelikle 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanım için aşı olma imkânının sağlanmış olduğunu bildirdi.