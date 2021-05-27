Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbeci zihniyetin panzehrinin, milli iradenin güçlenmesi olduğunu belirterek, "Tarihimizin en büyük yönetim reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu doğrultuda önemli bir adım attık. Ama çok rahatsız oldular. İnşallah yeni ve sivil anayasayla bu adımı kalıcı hale getirerek, ülkemizi demokraside en üst lige çıkartacağız." dedi.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Hem Cumhurbaşkanlığı hem AK Parti olarak bu konudaki çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, Yeni Anayasa çalışmaları ile ilgili, "Ortağımız MHP, kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu. Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmamız da bitti. Aynı şekilde biz de kendilerine bunu sunacağız." açıklamasını yaptı.

"Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP, BBP hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'den bu çalışmayla ilgili neticeyi Sayın Genel Başkan'dan aldım." diyen Erdoğan, "Amacımız Meclis'teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir." diyen Erdoğan, "Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek değerlendirme ve ortak teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacaklarını açıkladı.

Uzlaşma zemininin oluşmaması durumunda, Cumhur İttifakı'nı destekleyen diğer partilerle hazırlıkların devam edeceğini aktaran Erdoğan, "Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle birlikte kendi hazırlığımızı milletin takdirine sunmakta kararlıyız." dedi.

Erdoğan müjdeyi verdi: 3 kuyuda petrol keşfettik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." dedi.