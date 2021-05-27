Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Vanlı anneler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önündeki protestolarına devam ediyor.

"ÇOCUKLARIMIZ KİMSENİN PİYONU OLMAYACAK"

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Dağları kurtlara kuşlara bırakın', ‘Evlat nöbetindeyiz', ‘Çocuklarımızı istiyoruz', ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün', ‘Anneler nöbette' ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

“MÜCADELEMİZ BÜYÜYOR, ZAFER BİZİM OLACAK"

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, Vanlı ailelere seslenerek, çocuklarına sahip çıkmalarını istedi. Evlatları için korkmadan mücadele verdiklerini ifade eden Sancar, “1,5 yıldır bu mücadeleyi verirken hiçbir zaman HDP ve PKK'dan korkmadım. Çünkü ben hakkım olan çocuğum için mücadele ediyorum. 10 yıldır verdiğim mücadelede evladımın acısıyla yaşıyorum. Allah'ımızın izniyle, devletimizin gücüyle biz kazanacağız. Mücadelemiz çığ gibi büyüyor ve zafer bizim olacak. Biz kazanacağız ve ben kızım Şeyma'yı PKK'dan geri alacağım” dedi.

"KENDİ ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERSİNLER"

14 yaşında kaçırılan evladı Hamza için 6 yıllık mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Zümrüt Salim ise PKK'nın çocuklarını dağa mahkum ettiğini belirterek, “Bizi perişan ettikleri gibi çocuklarımızı da o şekilde perişan ediyorlar. Kendileri dağa gitsin ya da kendi çocuklarını dağa göndersinler. Kendi çocuklarını özel okullarda okuturken bizim çocukların haline bakın? Bunların bize yaptığı zulümdür. Bu zulüm nereye kadar sürecek?” diye konuştu.

"İSTANBUL'DA BÜYÜYEN EVLADIM DAĞI NE BİLSİN?"

Bitlis'ten gelerek eyleme katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş'in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert isimli anne de, öncelikle PKK'ya destek veren HDP'nin bitmesi gerektiğini söyledi. HDP'nin İstanbul'dan aldıkları evladını PKK'ya götürdüğünü dile getiren Mert, “İstanbul'da büyüyen evladım dağı ne bilsin? Şu müziği çaldıklarında sanki damarlarımdaki bütün damarlar çatlıyor. PKK ve HDP'ye lanet olsun” şeklinde konuştu. Annelerin eylemi sırasında parti binasından yükselen müzik sesi ise büyük tepki topladı.