Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye askeri gücü ve savunma sanayisi ile dünyaya damga vurmaya devam ediyor. 2021 verilerine göre de Ortadoğu'da askeri gücü ile lider konumda olan ülkemize, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'tan övgüler yağdı. Polonya devlet televizyonunda katıldığı bir programda, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın bu hafta başında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini de değerlendiren Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçaklarının NATO kapsamında yürütülen Baltık Hava Polisliği görevi için çok yakında Polonya'nın Malbork kentindeki hava üssünde konuşlandırılacağını duyurdu.

'TÜRKİYE İLE ARAMIZDA YAKINLAŞMA VAR'

Polonya olarak desteğe ihtiyaç duyacakları anda kendileriyle dayanışma gösterecek müttefiklerle dayanışma içerisinde olduklarını söyleyen Blaszczak, "Ortak eğitim ve caydırıcılık konusunda Türkiye ile aramızda bir yakınlaşma var çünkü bizlerin işbirliği muhtemel saldırganı caydırmaya hizmet ediyor" dedi.

'TÜRK ORDUSU NATO'DAKİ EN BÜYÜK İKİNCİ ORDU'

Türk F-16'larının da iki ülke arasındaki söz konusu dayanışma kapsamında Malbork'a geleceğini bildiren Blaszczak, "Biz NATO'da aktifiz ve altını çizmek gerekir ki Türk ordusu sayı bakımından NATO ittifakının 2’nci büyük ordusu ve bu ordu modern teçhizatlarla donatılmış bir ordu" şeklinde konuştu. Polonyalı Bakan, iki ülke arasındaki işbirliğinin hem Polonya'nın hem Türkiye'nin hem de NATO'nun doğu kanadının güvenliğinin yararına olduğunu ifade etti.

GÖREV 2021 EYLÜL AYINA KADAR SÜRECEK

Blaszczak, Malbork Hava üssünde konuşlanacak Türk F-16'larının sayısına ilişkin bilgi vermezken, önümüzdeki günlerde başlaması beklenen görevin 2021 yılının Eylül ayına kadar sürmesi öngörülüyor.

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