Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun skandal ifadelerinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla 500 bin TL’lik tazminat davası açtı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında hakaret, Adil Yargılamayı Etkileme ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum.’’ ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Avukat Özel tarafından mahkemeye sunulan dilekçede; “Müvekkilimin kişilik haklarını ihlal eden bu hal ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Zira davalının amaçladıkları, müvekkilim aleyhine oluşturulmak istedikleri algı kamu yararını amaçlayan değil sadece kendisi zihniyet hakkının kötüye kullanıldığını açık bir şekilde göstermektedir” ifadeleri yer aldı.

Dilekçenin sonuç kısmında 500 bin TL manevi tazminatın yasal faizi ile tazmin edilmesi talep edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 56 bin lira tazminat ödeyecek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 56 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Altun’un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme suçlarından yargılandığı davanın duruşmasına gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Soylu: Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır” dedi.