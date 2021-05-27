MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız."
Devlet Bahçeli'den 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü açıklaması
27.05.2021 - 17:22 | Son Güncelleme: 27.05.2021 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki, ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak ve çıkarlarından taviz vermeden, davamızın bizlere yüklediği yüksek sorumlulukları heyecanla yerine getirecek azim ve inanmışlığı bihakkın göstereceğiz. Kahraman ülkücü şehitlerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız."
Etiketler : devlet bahçeli,27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü,
791345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791345.aspx
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