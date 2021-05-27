Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki hududun yeniden işaretlenmesi amacıyla iki ülke uzmanları Edirne'de bir araya geldi. Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmeler iki gün sürdü. Toplantıda hududun yeniden işaretlenmesi, Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedefleri ele alındı. 25-27 Mayıs'taki görüşmelerde her iki heyet tarafından da ilgili konulardaki görüşlerin karşılıklı olarak değişiminin faydası dile getirildi. İkili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı.

1923'TEN BERİ SINIRLAR AYNI

Öte yandan, Türkiye-Yunanistan sınırı 212 kilometre uzunluğunda. İki ülke arasındaki sınır, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile belirlendi. İki ülkenin kara sınırları Meriç Irmağı'nın ağız kısmından başlar. Irmak yatağını izleyen sınırı, Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarının kesişme noktasında, Kapıkule Sınır Kapısı'nın hemen yakınında son bulur. İpsala ve Pazarkule (Karaağaç) Sınır Kapıları sınır boyunda iki ülke arasında yer alan diğer gümrük kapıları ve geçiş güzergâhlarıdır.



Yunanistan'ın zulmettiği 42 göçmene Türkiye sahip çıktı Yunanistan'ın zulmettiği 42 düzensiz göçmene Türkiye sahip çıktı. Dövülen, kimlikleri alınan, aç ve susuz bırakılan göçmenler, Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yunanistan bazı ülkelere zorunlu karantinayı kaldırdı Yunanistan, yaklaşan turizm sezonu öncesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede ülkeye girişlerde uygulanan 7 günlük zorunlu karantinayı bazı ülkeler için kaldırma kararı aldı.



