Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde İBB’nin yıllık faaliyet raporu ve toplu taşıma araçlarındaki insan kalabalığıyla ilgili bir tedbir almaması hususunda açıklamalarda bulundu.

“Otobüs ve minibüslerdeki yoğunluk, virüsün yayılma hızını artırıyor”

Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk dolayısıyla üzüntüsünü dile getiren Göksu, “Yaklaşık 1 yılı geride bıraktığımız bu virüs sürecinde, İBB’nin toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmadığını görmek bizi çok üzüyor. Toplu taşıma araçlarındaki o yoğunluk İstanbul’da virüsün hızlı yayılmasına katkı duyulan mecra. Otobüs ve minibüslerdeki yoğunluğun, virüsün yayılma hızını arttırdığına hep beraber şahitlik ediyoruz. İşte bunu ortadan kaldırmak için biz dün AK Parti olarak bir atak yaptık. İETT hatlarına ihtiyacın varsa 250 tane İETT hattı aç. Araç ihtiyacın varsa okul servislerini, ağustos ayına kadar İstanbul halkının ulaşımına entegre et” dedi.

YETKİ VERİLDİĞİ HALDE HÂLÂ METROBÜS ALMADILAR

Öte yandan, İBB Meclisi’nin 2020 yılı Kasım ayı oturumunda 300 yeni metrobüs alımı için yetki vermesine rağmen CHP’li İBB yönetiminin hâlâ bir adım atmadığı öğrenildi. İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir mecliste yaptığı konuşmada, “2012-2018 yılları arasında toplam 2 bin 250 yeni otobüs aldık. Otobüs filomuzun yüzde 75’ini yeniledik. CHP döneminde ise 1 tane bile otobüs, metrobüs alınmadı. Bizim dönemimizde otobüslerin ortalama yaşı 4,5’tu, şimdi ise 10’a yükseldi” dedi. Deniz