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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşılıyoruz
28.05.2021 - 08:33 | Son Güncelleme: 28.05.2021 - 08:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumunda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararı memnuniyetle karşılıyoruz.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,
791404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791404.aspx
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