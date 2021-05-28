İki doz Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronoVac aşısı uygulanan sağlık çalışanlarının antikoru yüzde 98.2 tespit edildi.
282 SAĞLIK ÇALIŞANINA YAPILDI
ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, araştırmanın Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde çalışan 282 sağlık çalışanında yapıldığını ve 3 aşamadan oluştuğunu belirtti.
Prof. Dr. Tanır, araştırmadaki amacın sağlık çalışanlarında uygulanan kamuoyunda Çin aşısı olarak bilinen inaktif SARS-CoV-2 (CoronaVac) aşısına karşı oluşan bağışıklık yanıtının araştırılması olduğunu ifade etti.
ÇALIŞMADA İKİ DOZ AŞI UYGULANDI
Prof. Dr. Tanır, çalışmada iki doz aşı uygulanan sağlık çalışanlarında oluşan bağışıklık cevabının (antikor) incelendiğini, çalışma sonuçlarına göre yüzde 98.2 gibi yüksek oranda tespit edilebilir antikor geliştiğini saptadıklarını kaydetti.
ÜÇÜNCÜ DOZ GEREKLİ Mİ?
Daha önce Covid-19 geçirmiş olan kişilerin tamamında yüksek seviyede antikor oluştuğu, ileri yaş veya kronik hastalığı olan kişilerde antikor seviyelerinin daha düşük olduğunun gözlemlendiğini kaydeden Prof. Dr. Tanır, bu bulguların “Yaşlı bireylerde ve bağışıklık yanıtı gelişmeyen kişilerde üçüncü doz gerekli mi?” sorusuna neden olduğunu ayrıca aşılama sonrası hiç bir ciddi istenmeyen etki saptanmadığını ifade etti. Prof. Dr. Tanır, “Çalışmanın 3. ve 6. ay sonuçlarında ise antikor seviyelerindeki değişimi ve aşının klinik hastalıktan koruyuculuk oranlarını, bağışıklık yanıtı gelişmeyen kişilerde geç yanıtın oluşmasını, antikor cevabı düşük olan kişilerde ise ilk 6 ayın sonunda antikor seviyelerindeki olası değişimleri tespit etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Çin aşısına derin analiz Sağlık Bakanlığından, Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği “CoronaVac” adlı Covid-19 aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından yaşanan sürece ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Umutlandıran gelişme: Koronaya karşı ömür boyu antikor ABD'li araştırmacılar koronavirüs salgınından umut verici bir gelişmeyi paylaştı. Yapılan araştırmaya göre Covid-19 enfeksiyonunu hafif geçirenler ömür boyu sürecek bir antikor düzeyine yani başka bir deyişle kendilerini hastalıktan koruyacak antikor miktarına sahip olabilirler.
Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor oluştu Kayseri’de geliştirilen yerli aşı adayının faz-2 raporuna göre, 250 gönüllü üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında gönüllülerin yüzde 100’ünde antikor oluştuğu belirlendi.
Çin aşısında antikor yüzde 98.2
Adana'da, Balcalı Hastanesi’nde yapılan Covid-19 aşı çalışmasının ilk sonuçları yayınlandı. İki doz Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronoVac aşısı uygulanan sağlık çalışanlarının antikoru yüzde 98.2 tespit edildi.
İki doz Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronoVac aşısı uygulanan sağlık çalışanlarının antikoru yüzde 98.2 tespit edildi.
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