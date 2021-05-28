MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist yakalandı.
MSB: 4 PKK'lı terörist yakalandı
28.05.2021 - 12:07 | Son Güncelleme: 28.05.2021 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : msb,terörist,
791416 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791416.aspx
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