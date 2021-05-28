Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale-İzmir karayolunda, bir TIR'ın Nusratlı rampalarında arızalanması nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Dün gece saat 23.00'den beri çift yönlü ulaşıma kapatılan yolda 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

TIR'IN ŞAŞİSİ KIRILDI

İzmir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Muharrem Zache idaresindeki OH 1111 LL yabancı plakalı ve buna bağlı 35 G 83032 yarı römork plakalı TIR, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu rampalarında geldiği esnada yarı römorkunun şasisi kırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen bölge trafik ve jandarma ekipleri yolu kapatırken, otomobil ve hafif ticarî araçlar Küçükkuyu sahil yoluna yönlendiriliyor.

KAMYON VE TIR'LAR İSE SAATLERDİR BEKLETİLİYOR

Otomobiller sahil yolu üzerinden ulaşımı sağlarken, ağır tonajlı kamyon ve TIR’lar ise yol üzerinde 11 saattir bekletiliyor. Şasisi kırılan TIR’ın onarım çalışmaları sürüyor.

Yetkililer TIR’ın şasisinin onarımının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağını belirtti.



Çanakkale-İzmir karayolu tünellerle rahatlayacak AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Çanakkale-İzmir karayolunda 40 dakikada katedilebilen Küçükkuyu rampaları, yapımı devam eden tünellerin tamamlanmasının ardından 5 dakikada geçilecek" dedi.