Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Kocaman'a yönelik "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

"HERHANGİ BİR SUÇ UNSURU YOK"

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle katılan Demirtaş, davanın politik olduğunu savundu. Demirtaş, mütalaaya karşı yönelik yaptığı savunmasında, “2019 yılında ben ve Figen Yüksekdağ sıfır delille tutuklandık. Hakkımızdaki sanık beyanları bile dosyaya 5-6 ay sonra gönderildi, sadece suç ithamında bulunmuşum. Bugün mahkemenizde bana beraat kararı verilmesini bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başka suçtan yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında dile getirdiği "Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak" sözlerinden dolayı hakkında dava açıldığı belirtilen Demirtaş, hukuk önünde hesap sormayı kastettiğini öne sürdü.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık avukatları da müvekkilinin ifadelerinde suç unsuru bulunmadığını iddia ederek, beraat istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Demirtaş'a "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Gara şehidinin babası: Demirtaş, oğlunu isteyen babayı dövdürdü ‘Diyarbakır Annelerinden Dünyaya’ kitabının yazarı ve Gara Şehidi Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, PKK ve HDP işbirliği ile kaçırılan çocuklar ile ailelerin yaşadıklarını anlattı.

Fahrettin Altun'dan Selahattin Demirtaş'a sert tepki: Belli ki kuklası olduğu PKK'dan bu yönde emir almış Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "6-8 Ekim olaylarının ve öldürülen onlarca canın sorumlusu Selahattin Demirtaş, besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış" ifadelerini kullandı.