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2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
28.05.2021 - 14:31 | Son Güncelleme: 28.05.2021 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika... İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : terörist,teslim olma,
791427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791427.aspx
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