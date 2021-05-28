Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'ndan kıyıya 300 metre mesafede gerçekleştirilen müdahaleyle facianın eşiğinden dönüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklama göre, kurtarma 11 Römorkörünün refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yenikoy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildiği bilgisine ulaşıldı.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Açıklamada, sahile 300 metre kala durdurulan tankere Kıyı Emniyetine bağlı Kurtarma-8 Römorkörü ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği, Boğaz trafiğinin askıya alındığı kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen tankerin durdurulmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA 11 römorkörü refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli ham petrol taşıyan tanker, yapılan ivedi müdahaleyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sahile 300 metre kala durdurulmuştur. KURTARMA 8 römorkörümüz ve KEGM 5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz da bölgeye intikal ettirilmiş olup Boğaz trafiği askıya alınmıştır” denildi.

İstanbul Boğazı'nda felakete ramak kala! Son anda önlendi İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan kuru yük gemisinin kıyıya yönelmesi korku dolu anlar yaşattı. Arızası giderilen gemi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan Büyükdere'ye çekildi.