Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

15'İ YAKALANDI, 7'Sİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Mayıs’ta İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf binbaşı, teğmen ve astsubay ile ihraç askeri öğrencilerin de bulunduğu zanlılardan 15’i yakaladı.

Zanlılardan 7’si, etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından serbest kaldı.

FİRARİLERDEN BİRİ YURT DIŞINDA

Sağlık kontrolünden geçirilerek dün adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7’si tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, firari zanlının da yurt dışında olduğu tespit edildi.

EN SOMUT DELİL

“Sabit mavi renkli ankesörlü telefon kartlarına” ait kayıtlar incelendikçe, TSK içindeki FETÖ üyesi yeni kripto isimlere ulaşılması bekleniyor.

Ankesörlü telefon soruşturmaları, FETÖ'nün TSK'daki kriptolarını deşifre eden ve örgütün sivil yöneticileri ile ankesörlü telefondan görüşen kripto askerleri açığa çıkaran en somut delil olarak biliniyor.

"Ankesör soruşturması"nda tutuklanan eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "ankesör soruşturması" kapsamında açılan davada yargılanan eski astsubay Yaşar Balcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da FETÖ'ye 'ankesör' operasyonu: Gözaltılar var İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda "ankesör" soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.