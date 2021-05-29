Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." hadisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi görseli de yer aldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN 568. YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han'ı andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un, tüm medeniyetleri bağrına basan, insanları sevgi ve hoşgörüde buluşturan, Doğu ve Batı'nın el sıkıştığı bir diyar olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, "Kutlu fethin 568. yılında, bu eşsiz şehri bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve ecdadımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan: Taksim Camii, İstanbul'un fethine hediyedir Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Taksim Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Taksim Camii, bir süre önce ibadete açtığımız Ayasofya-ı Kebir'e bir selamdır, İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümüne hediyedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin temelinin Haziran ayı sonunda atılacağını söyledi.

Bahçeli: Zulüm 1453’de başladı diyenlerin soyu bozuk, sütü lekelidir Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Unutulmasın ki, zulüm 1453’de başladı diyenlerin soyu bozuk, sütü lekelidir” açıklamasında bulundu.