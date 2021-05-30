Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'un Fethi'nin 568’inci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han için Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Vali de katıldı

Fatih Camii’ndeki mevlit programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Fatih Sultan Mehmet Han dualarla anıldı.

İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünde görsel şölen İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünde görsel şölen yaşandı

Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik etti.