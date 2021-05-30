Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl on binlerce turisti ağırlayan İzmir'in Çeşme ilçesinden sevindiren bir haber geldi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çeşme'de dün itibariyle yeni koronavirüs vakasına rastlanılmadığını duyurdu.

Vali Oran, "Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Tam kapanma nedeniyle Çeşme'ye yazlıkçı akını Kış aylarını normal nüfusunun 4-5 kat üzerinde geçiren turizm cenneti Çeşme, tam kapanma kararının ardından da yazlıkçıların akınına uğradı.