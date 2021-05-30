Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, 1. Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Uzay Bilimleri Sempozyumunda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Millî Uzay Programı’nın bu alandaki hedeflerin büyütüldüğünün göstergesi olduğunu söyledi. Uzaya çıkmadan bu alanda kabiliyetler kazanmanın çok da kolay olmadığına işaret eden Demir, başta fırlatma teknolojileri olmak üzere, optik, güdüm, çeşitli malzeme teknolojileri, yüksek hızla atmosfere giriş, atmosferden çıkış, uzay dinamiği, uzay meteorolojisi gibi konularının gündemlerinde olduğunu dile getirdi. “Bu yolculuk Türkiye’nin yolculuğu” ifadesini kullanan İsmail Demir, ortaya kendini ispatlamış teknolojiler konulmasının da amaçlardan biri olduğunu anlattı. Demir, uzay konusunda tecrübe edinilmemesi, tarihçe kazanılmaması hâlinde başkalarının söylediğini dinlemekten ve onların izinden gitmekten başka çare kalmayabildiğini belirterek, bu açıdan regülasyon anlamında uzay hukuku çalışmalarının da önemli olduğunu söyledi.

UZAY PROJELERİNİN HAMİLİĞİ YAPILACAK

Türkiye Uzay Ajansının uzay projelerinin hamiliğini yaptığını hatırlatan Demir, ROKETSAN, DeltaV gibi şirketlerin fırlatma teknolojileri alanında çalışmalar yürüteceğini, TÜBİTAK UZAY, TÜRKSAT, TUSAŞ ve benzeri şirketlerin de diğer faaliyetleri yürütmeye devam edeceklerini bildirdi. Demir, “Uydu konusunda da Türkiye önemli bir girişime yakın zamanda imza atıyor olacak. Bir uydu şirketimiz, çeşitli kabiliyetleri olan şirketlerin birleşmesiyle oluşacak. Uydu, optik, uzay hukuku, uzay meteorolojisi, uzay dinamiği, uzay malzemesi gibi bir dizi konu var. Bunların da paralelinde Türkiye’deki üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından yürütülmesini bekliyoruz” diye konuştu. İsmail Demir, Başkanlık olarak bu yolculuğa katkı verecek tüm faaliyetlere destek olacaklarını ifade etti.