Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformları Twitter ve Facebook, İsrail'in sivilleri hedef aldığı saldırıların ardından Filistin'e destek amacıyla yapılan paylaşımların engellenmesiyle suçlanıyordu.

ABD basınında yer alan habere göre, Twitter'da yapılan art arda ve çok hızlı biçimde paylaşımların hata sonucu spam olarak algılandığı belirtildi.

Bunun sonucunda yüzlerce Twitter hesabı geçici olarak kilitlendi ve tweetler arama sonuçlarına yansıtılamadı.

'NEFRET SÖYLEMİ ALGILAMA' YAZILIMI

Facebook'un sahibi olduğu Instagram ise problemle ilgili birden fazla açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, bunların sebebi olarak, "Nefret söylemi algılama yazılımı"nın anahtar kelimeyi terörizmle eşleştirmesi gibi durumların olduğu aktarıldı.

Şirketler, problemlerin çözüldüğünü bildirse de bazı kullanıcılar, çok sayıda gönderinin hala sansürlendiğini ve ulaşılamaz durumda olduğunusavunuyor.

"COVİD-19 YAPAY VİRÜS" PAYLAŞIMLARI ENGELLENMİŞTİ

Facebook, Şubat 2021'den bu yana, Covid-19'un insan yapımı veya üretimi sonucu ortaya çıktığı yönündeki paylaşımlara, "yanıltıcı sağlık iddialarının bir parçası" olduğu gerekçesiyle izin vermiyordu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Covid-19'un kökenine ilişkin devam eden araştırmalar ışığında ve halk sağlığı uzmanlarına danışmamız sonucunda, Covid-19'un insan yapımı olduğu veya üretildiği iddialarını artık engellemeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Covid-19 salgınının değişen doğasına ayak uydurmak için sağlık uzmanlarıyla çalışmaya devam edileceği, yeni gerçekler ve eğilimler ortaya çıktıkça politikalarının düzenli olarak güncelleneceği kaydedildi.

Facebook virüs insan yapımı diyenleri sansürlüyor Koronavirüsün ne şekilde ortaya çıktığı halen tartışma konusu iken Facebook virüsün doğal yollarla çıkmadığını iddia eden paylaşımları sansürlüyor.

Instagram, Selçuk Bayraktar'ın gönderisini kaldırdı! Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, Selçuk Bayraktar'ın Filistin ile ilgili paylaştığı videoyu 'nefret söylemi' gerekçesi ile kaldırdı.

Gazze Hükümeti'nden Facebook, Twitter ve Instagram'a suçlama Gazze'de Hamas idaresindeki hükümetin, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarını, Filistin'le ilgili paylaşımlarda bulunan hesapları takibe almak ve kapatmakla suçladığı belirtildi.