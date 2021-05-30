Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele aşılamayla birlikte devam ederken Türkiye’de artan vakalar alınan tedbirlerle beraber düşüşe geçti. Yerli aşı çalışmalarının yanı sıra Biontech, Sputnic V, Sinovac aşılarının da Türkiye’ye gelmesi için yeni anlaşmalar da yapıldı. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçilmesi beklenirken uzmanlar Hindistan varyantı için endişeli.

TGRT Haber'e konuk olan Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul mustasyonlar hakkında konuştu.

Ertuğrul, "Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de İngiltere mutasyonu hakim, bu doğal olan virüsten farklı davranıyor daha çabuk bulaşıyor. Şimdi ise bizim için önemli risk Hindistan varyantı. Mart başındaki artışın önemli bir nedeni olan İngiltere varyantıydı. Eğer biz yeterli önlemi almazsak yeniden artacak vaka sayılarında virüs nedeni Hindistan varyantı olacak."

AŞILAR HİNDİSTAN VARYANTINDA YÜZDE 33 ETKİLİ

MRNA aşılarında ilk dozdan sonra Hindistan varyantı için korumanın yüzde 33 oranında olduğunu belirten Ertuğrul, virüsün diğer varyantlarında ilk dozdan sonra MRNA aşılarının koruma oranların yüzde 70'lere kadar çıktığına dikkat çekti.

Ertuğrul, "Önlemlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu varyantın dolaşımdaki bulaşımını artırırsak korkarım yaz aylarında ciddi bir sıkıntı çekebiliriz. Ama biz asıl sıkıntıyı eğer yeterli düzeyde bağışıkık yapmazsak sonbaharda bekliyoruz' dedi.

NE KADAR ÖLÜMCÜL HENÜZ BİLİNMİYOR

Oijinal virüse karşı ne kadar öldürücü olduğu henüz bilinmeyen bu varyant Hindistan'ın özellikle vakası sayısı yüksek bölgelerinde yüzde 20 oranında bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Hindistan varyantı ile ilgili açıklamalardan bulunan BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'de Hindistan'daki varyantın en önemli özelliğini, 'Bu varyantta görülen mutasyonun hafıza hücresi olarak bilinen T hücrelerinin oluşturduğu bağışıklıktan kaçabilmesi' olarak açıklamıştı.

Henüz teoride açıklanan özelliklerin kanıtlanabilmesi için çalışmalar devam ederken Mayıs ayı başında Polonya ve Endonezya’da da Hindistan varyantı görülmüştü.

Hindistan varyantı resmi olarak 21 ülke sınırları içerisine girmiş olsada bu sayının en az 50 ülke kadar olduğu tahmin ediliyor.

HİNDİSTAN VARYANTI TÜRKİYE'DE

İki gün önce de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 vatandaşta Hindistan varyantı gözlendiğini açıkladı.

Bakan Koca, "İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor." dedi.

HİNDİSTAN VARYANTI NEDİR?

Bu varyantın tıptaki ismi: B.1.617 varyantıdır. Hindistan'da Ekim 2020'de başladığı tahmin edilen varyant ilk olarak Mart 2021 sonlarında bildirilmiştir.