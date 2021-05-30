Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otoyol kenarlarındaki peyzajları söküp, grafiti yapması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Türlü eleştirilere rağmen, kararından geri adım atmayan İBB, Zeytinburnu D-100 Karayolu Topkapı kavşağındaki dikey bahçeleri de söktü.

GEREKÇE: BEDELİ YÜKSEK

İBB’nin şehir genelinde karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söküm işlemleri devam ediyor.

Belediye ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu Zeytinburnu Fatih yönünde D-100 Karayolu üzerine bulunan duvarlardaki bitkileri ve altındaki metal aksamları söktüğü görüldü.

İBB, bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl dikey bahçeleri sökme kararı aldı. Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı “Konuşan Duvarlar Projesi”ni başlatarak duvarlara graffiti yapmaya başladı.

BİRÇOK BÖLGE BOŞ BIRAKILDI

İlk olarak 11 Ekim 2020’de Kadıköy Fikirtepe’de başlatılan graffiti çalışmalarına başka bölgelerde devam edilmedi. Dikey bahçelerin söküldüğü bazı alanların üzerine sarmaşık bitkiler ekilirken birçok bölge ise boş bırakıldı.

İBB’den İstanbul’un dikey ‘bahçelerine’ gece yarısı operasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir süre önce başlattığı dikey peyzajların yıkımına yeniden başladı. İBB ekiplerinin gece yarısı operasyon ile peyzajları sökmesine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Vizyon yoksunu İBB boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'u çiçek gibi yapacağız" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Yardımcısı Birpınar'dan İBB'ye peyzaj çağrısı: Hatadan dönün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "daha maliyetli" diyerek yol kenarlarındaki peyzajları sökmeye başlamasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.