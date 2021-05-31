Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye, 17 günlük tam kapanma ve 2 haftalık kısmi kısıtlamalarla koronavirüsle mücadelede başarılı bir sınav verdi. Bu tedbirler ile pandemi yönetilebilir seviyeye geldi, testlerin pozitif çıkma oranı ve yüz bin nüfusta günlük vaka sayısı bazı Avrupa ülkelerinden daha iyi duruma geldi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre aktif vaka havuzu ocak ayından bu yana ilk defa 100 binin altına indi, pozitiflik oranı da yüzde 3,5’e geriledi. 20 Mayıs’tan bu yana pozitiflik oranı yüzde 5’in üzerine çıkmadı. Salgın üreme hızında ise az olsa bir artış gözlendi ancak bu şimdilik risk oluşturmuyor ve virüsün yayılma hızını gösteren değer hâlen 1’in altında. Yüz bin nüfusta görülen vaka sıklığı da bu hafta günlük 100’ün altına inerek, 70-80 aralığında seyretti. Türkiye bu vaka sayıları ile Belçika, Fransa, İsveç ve Yunanistan’dan daha iyi duruma geldi.

YASAKLAR KALKIYOR

Bu olumlu veriler sonrası yarından itibaren kısıtlamaların büyük bölümünün kaldırılacağı belirtiliyor. Kafe ve lokantalara masa sınırlaması getirilerek açılması, açık havada yapılacak düğün gibi bazı etkinliklere izin verilmesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması veya tek güne düşürülmesi, saat 21.00’de başlayan gece sokağa çıkma yasağının 23.00’e çekilmesi ve kamudaki mesai saatlerinin eski sisteme dönmesi bekleniyor. Sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklere ise sadece iki doz aşısını yaptırmış vatandaşların katılması şartıyla, bir süre sonra izin verileceği düşünülüyor.

1 Haziran sonrası en büyük risk Hindistan varyantı Türkiye’de artan koronvirüs vakaları alınan tedbirlerle beraber düşüşe geçerken Bakan Koca geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Uzmanlar 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde Hindistan varyantının risk oluşturmasından endişe ediyor.

MASKEYE AÇIK HAVA İSTİSNASI

Bireysel tedbirlerin ön plana çıkarılacağı yaz boyunca, açık havada ve kişiler arasında 2 metrelik mesafe olması şartıyla maske zorunluluğunun kaldırılabileceği de gündemde. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda bazı üyeler bu duruma olumlu bakıyor.

Öte yandan yarın 50 yaş ve üstü bütün vatandaşların aşı randevuları açılacak. Ayrıca BioNTech’ten gelecek 30 milyon doz aşıya bağlı olarak her hafta 5 milyon kişi alınacak. Eğer bir aksilik yaşanmazsa temmuz sonuna kadar 18 yaş üstü herkes aşılanmış olacak. İkinci dozlar ise sonbahara kadar gelmesi planlanan 90 milyon aşı sonrası gerçekleşecek.

Tam açılma heyecanı Türkiye, “kademeli normalleşme” döneminde günlük vaka sayılarını 10 binin altına indirmeyi başardı. Salgından en çok etkilenen restoran ve kafeler ile düğün sektörü başta olmak üzere, ülke genelinde bütün iş yerleri 1 Haziran’da “tam açılma” beklentisiyle hazırlıklarına başladı.