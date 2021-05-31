Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebiyle hükümlülere verilen izin süresinin 2 ay uzatılması önerisinde bulundu. Bu tavsiye sonrası Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden bir açıklama geldi. Müdürlük, bu tavsiye doğrultusunda mahkûmların izin sürelerinin bugünden itibaren 2 ay uzatılması kararlaştırdı. Bu haktan yararlanacak olan kişiler şöyle: Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler.
Hükümlülerin Covid-19 izni iki ay uzatıldı
31.05.2021 - 03:29 | Son Güncelleme: 31.05.2021 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 tedbirleri çerçevesinde açık ceza infaz kurumlarında bulunanlara verilen izin uzatıldı. Hükümlüler bugün itibarıyla 2 ay daha dışarıda kalabilecek.
Etiketler : covid 19,açık cezaevi izni,
791688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791688.aspx
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