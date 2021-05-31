Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebiyle hükümlülere verilen izin süresinin 2 ay uzatılması önerisinde bulundu. Bu tavsiye sonrası Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden bir açıklama geldi. Müdürlük, bu tavsiye doğrultusunda mahkûmların izin sürelerinin bugünden itibaren 2 ay uzatılması kararlaştırdı. Bu haktan yararlanacak olan kişiler şöyle: Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler.