MSB: SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
31.05.2021 - 16:03 | Son Güncelleme: 31.05.2021 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.
Etiketler : MSB,
791747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791747.aspx
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