Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB: SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.