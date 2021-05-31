Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB, Edirne Hudut hattında yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü menbusu olduğunu açıkladı. Bakanlık, teröristlere yönelik operayonların süreceğini bildirdi.
MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla sürüyor. Zap bölgesinde 3 PKK’lı terörist ve Gara bölgesinde TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle sayı 10'a yükseldi.
PKK'lı Selahattin Dede ve 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika! Milli İstihbarat Teşkilatının Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda, gri listede aranan PKK'lı Selahattin Dede ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.