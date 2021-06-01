Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı akabinde açıklanan normalleşme adımları kapsamında; kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 ile yeniden masada servis vermeye başladı. İşyeri sahipleri, mekanların oturma düzeni, mesafe ve hijyen konularında hazırlık yapmaya başladı.

21:00 İTİBARİYLE PAKET SERVİSE DÖNECEK

Virüs ile mücadele kapsamında 2 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran (bugün) hizmet vermeye başladı. Normalleşme sürecinde yeme - içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek.

Beyoğlu Kasımpaşa’da hizmet veren bir kıraathanede hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığından gönderilen genelgeye göre işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet verecek.



"ESKİ GÜNLERE YAVAŞ YAVAŞ DÖNECEĞİZ"

Sabah erken saatlerde kıraathaneye gelen Durmuş Karasu, sabahları çay içmeyi özlediğini belirterek, “Vatanımız için hayırlı olsun diyorum öncelikle. Tabi özledik, 6, 6 buçuk. Çayımızı içiyorduk. Şimdi eski günlere döneceğiz inşallah yavaş yavaş. Bugünleri çok özledik çok. İnşallah iyi günlerde gelecek yakın” şeklinde konuştu.



Diğer bir vatandaşta evde bunaldıklarını ifade ederek, “Özellikle bizim yaşların evde bunalması, böyle bir tekrar açılış hani gayet güzel oldu yani. Çünkü neden gidecek yerimiz yok ki zaten. Bir kahvemiz var. Onu da yani illa ki burada hoş bir vakit geçirmek çok güzel olur” şeklinde konuştu.

TRAFİKTE KADEMELİ NORMALLEŞME ETKİSİ

Öte yandan, kademeli normalleşme sürecinin kent trafiğinde de yoğunluğa neden olduğu dikkat çekti.

Mesai saatinin yaklaşmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 50 olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'normalleşme tedbirleri' genelgesi Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına ilişkin yeni kararları açıkladı: Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis, 24.00’e kadar da paket hizmeti verecek. Kafeler de 07.00-21.00 arasında açık olacak.