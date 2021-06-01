Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yeni bir soruşturma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahalli alanlarda sözde milis yapılanmalarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Zanlıların yakalanması için operasyonun düğmesine basan Terör Polisi, gece saatlerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda 7 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

DÖKÜMAN VE YAZIŞMA TESPİT EDİLDİ

Yakalanan örgüt üyelerinin, önceki operasyonlarda ele geçirilen cep telefonu ve SD kartlarda DHKP/C ile ilgili çeşitli doküman ve talimat içeren yazışmalardan tespit edildiği öğrenildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Terör örgütü DHKP'C'nin Türkiye sorumlusu tutuklandı Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. ile beraberindeki örgüt sorumlusu çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları tutuklandı İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın'ın tutuklanmalarına karar verildi.