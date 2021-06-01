Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Bölücü terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Örgütten kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi Terörle mücadele Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla sürüyor. Zap bölgesinde 3 PKK’lı terörist ve Gara bölgesinde TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle sayı 10'a yükseldi.