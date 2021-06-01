Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut ,"tütün salgını" ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla DSÖ tarafından ödüllendirilerek ülkeyi gururlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan bu başarısından ötürü Durgut ile telefonda görüşerek, tebriklerini iletti.

Müşerref Pervin Tuba Durgut kimdir?

Tuğba Durgut, 1973 Rize doğumludur. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Durgut, Indiana Üniversitesinde Halk Sağlığı yüksek lisans eğitimi aldı. 2009-2018 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Proje Danışmanlığı, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında müşavirlik yaptı. Aynı dönemde tütün kontrolü, obeziteyi önleme, kadına karşı şiddet alanlarında çalışmalar yürüttü ve bu alanlarda sosyal kampanyalar yöneten Durgut, Yeşilay ve Kadın ve Demokrasi Derneği Toplumsal Farkındalık Komisyonu üyelikleri yapmıştır. Tuğba Durgut, evli ve 2 çocuk annesidir.

Dünya Sağlık Örgütü 'aşı pasaportuna' şimdilik sıcak bakmıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.

Türkiye'nin 'altın' kızına Erdoğan'dan tebrik telefonu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'ya Erdoğan'dan tebrik telefonu geldi.