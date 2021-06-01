Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlem almıştı. Bu bağlamda nikahlar yalnızca şahitler eşliğinde kılınıyor, salonlara davetliler alınmıyordu. İkinci aşama normalleşme kararlarının devreye girmesiyle birlikte artık 100 kişiden fazla olmamak kaydıyla davetliler salona alınmaya başlandı.

"BURADA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Alınan yeni karar doğrultusunda nikahı davetliler huzurunda kıyılmasından dolayı heyecanlı olduğunu ifade eden gelin Handan Çetin, “Normalleşme yoktu, dün akşam televizyonun önünde izledik sonuna kadar. Açıklamadan sonra nikahların davetli şekilde olacağını duyunca ayrıca sevindik. Burada olduğumuz için mutluyuz” dedi.



Ailelerin nikahlara katılabildiğine sevinen damat Ali Çetin, “Dün akşamdan bu yana nikahların ertelenmeyeceğini ve ailelerin katılabileceğini duyunca ayrı bir mutlu olduk. Yoksa buruk bir mutluluk olacaktı. Sadece biz ve şahitler olacaktı. En mutlu günümüze ailelerimiz şahit olamayacaktı” şeklinde konuştu.

Damadın ablası Nursel Çetin, “Düğüne katılabildiğim için mutluyum, kardeşimin en özel günü. Kalabalık çevresi vardı daha çok kişi çağıracaktı ama pandemi nedeniyle bu kadar kişi geldi. Tedbir almak zorundayız ikisine de mutluluklar dilerim. İkisi de kardeşim oldu” ifadelerini kullandı.

"SEVDİKLERİMİZLE KALABALIK DÜĞÜNLER İSTİYORUZ"

Nikahları kıyılan bir başka çift de davetlilerin alındığı için mutlu olduklarını kaydetti. Mutlu olduğunu söyleyen gelin Nurdan Çetin, “Çok mutluyuz bugünü çok bekledik. Dün televizyon karşısında dikildik. Yasaklar bitsin de bir an önce nikahımız kıyılsın diye. Buna da çok şükür. Biraz buruk oldu ama oldu bir şekilde. Bir an önce şu maskelerin hayatımızdan çıkmasını ve sevdiklerimiz ile kalabalık düğünler istiyoruz” diye konuştu.



Düğün de yapmayı planladıklarını kaydeden damat Yasin Çorluoğlu, “Düğün yapacağız. Buradan çıkıp düğün salonuna gideceğiz ve nasıl yapacağımızı soracağız. Nikahımızda arkadaşlarım ve kız kardeşim geldi. Kurallara uyarak nikahımızı kıydık” dedi.