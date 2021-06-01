Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik Burdur merkezli tam 7 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Ekipler belirlenen adreslere yaptığı baskında 10 kişiyi yakaladı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Gözaltına alınanların arasında askeri okulu yarıda bırakanların olduğu da öğrenildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğince sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, kalan 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.;
OLAYIN GEÇMİŞİ
Burdur merkezli Hatay, Adıyaman, Van, Bursa, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, askeri okuldan ilişiği kesilmiş eski öğrencilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı
Burdur merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 10 kişiden 6'sı tutuklandı...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik Burdur merkezli tam 7 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Ekipler belirlenen adreslere yaptığı baskında 10 kişiyi yakaladı.
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