Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin poliklinik bölümünde ortopedi asistanı olarak görev yapan Dr. Ertan İskender, geçtiğimiz günlerde hastası Bayram N'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Şahıs, doktoru sırtından ve sağ elinden bıçakladı. Ağır yaralanan İskender, hayata tutunmayı başardı. Kendisine gelen doktor "Ayağı kesilecekti, üç parmağını feda edip ayağını kurtardık. Hastanede psikolojik kriz geçirdi, pencereden atlamaya kalkıştı, engelledik. Ben onun hayatını kurtardım, o beni öldürmek istedi. Yaşadığım travma sebebiyle mesleği bırakmayı düşünüyorum" dedi.

BAKAN KOCA'DAN MORAL ZİYARETİ

Öte yandan, bu elim olay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, talihsiz dokturu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti. Bakan Koca "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan doktor: ﻿﻿Mesleği bırakmayı düşünüyorum Hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender, "Hiç beklemediğimiz ve ekstra ilgi gösterdiğimiz bir hastadan böyle bir şey gelince ciddi anlamda insan mesleğinden soğuyor. Mesleği bırakmayı çok ciddi anlamda düşünüyorum." dedi.

Bakan Koca'dan doktora saldırı açıklaması: Durumu yakından takip ediyorum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , doktora karşı saldırıya ilişkin açıklama yaptı