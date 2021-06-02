Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiğinin öğrenildiği bildirildi.

Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesinin, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail’in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail’in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki yasa dışı Beyt El Yahudi yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma törenini gerçekleştirmişti.

İsrail Filistinlilere ait çadır ve evleri yıkıyor İşgalci İsrail güçleri, abluka altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait çadırları yıkarken bazı ev sahiplerine de yıkım tebligatı gönderdi.

İsrail basını: Netanyahu koltuğunu kaybedebilir İsrail basınında çıkan haberde, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümetini kurmasının beklendiği ve Binyamin Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu kaybedeceği iddia edildi.

İsrail'i olay tehdit: Tel Aviv'i vururuz İşgalci İsrail'in saldırılarına yönelik Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nden rest çeken bir açıklama yapıldı. Genel Sekreter Ziyad en-Nehhale, İsrail'in harekete mensup savaşçı ya da komutanları öldürmesi durumunda Tel Aviv'i vurma tehdidinde bulunarak, gözdağı verdi.