Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışı uçuşları bulunan yolculara vakit kazandırmak ve daha hızlı sonuç bildirmek adına yapılan çalışmalar neticelerini veriyor.

1,5 SAATTE BELLİ OLUYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu katında bulunan test merkezine başvuran yolculardan alınan örnekler yine havalimanı içerisinde bulunan laboratuvarlarda incelenerek, sonuçları 1,5 saat içerisinde yolculara e-posta ve kısa mesaj yoluyla bildiriliyor.

Test merkezinde PCR testinin yanı sıra antikor ve antijen testleri de yaptırılıyor.

ANTİKOR VE ANTİJEN TESTİ 20 DAKİKADA SONUÇLANIYOR

PCR test sonucu 1,5 saat sonra alınabilirken, antikor ve antijen testlerinin sonuçları ise 20 dakikada alınıyor.

Havalimanındaki PCR test merkezine yolcu olmayan vatandaşlar da başvurup, testlerini yaptırabiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonlarda 2,5 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen 12 ayrı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 541 bin lirayı bulan ticari eşya bulundu.

Bir ülke ile daha PCR testi zorunluluğu kaldırıldı Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için ülkelere girişlerde zorunlu olan PCR testi uygulaması, karşılıklı olarak kaldırıldı.