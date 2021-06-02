Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye terörle mücadeleye, hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere başarılı bir şekilde devam ediyor. Köşeye sıkışan örgütte çözülmeler sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan alına bilgiye göre; bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

BU YIL İKNA YOLUYLA 77 TERÖRSİT TESLİM OLDU

2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 77'ye yükseldi.”

Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize kaçmaya çalışan 9 terörist yakalandı Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollar ile geçiş yapmaya çalışan 13 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK Menbiç'te geri adım attı! Halk isteklerini kabul ettirdi Terör örgütü PKK'nın 250 genci zorla örgüte katma girişimi sonra başlayan olaylar Menbiç'te büyük bir protestoya dönüştü. PKK'nın geri adım atması ve halkın isteklerini kabul etmesinin ardından protestolar durdu.

MSB: Metina'da 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirdi Mİlli Savunma bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonlarında 3 PKK’lı teröristin kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.