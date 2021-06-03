Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre içerisinde Meclis’e getirileceğini duyurduğu 4’üncü yargı paketinin çerçevesi belli oldu. Önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda, 32 maddelik bir taslak oluşturuldu.

Taslağa göre, vergi kaçakçılık ve suçlarına ilişkin uzun süreli hapis cezalarında yeni bir adım atılacak. Sahte fatura suçuna her takvim yılı için ayrı ayrı verilen hapis cezaları zincirleme suç kapsamına alınarak ‘tek bir ceza’ verilecek. Vergi ve cezaların tamamının ödenmesi hâlinde etkin pişmanlık hükümleri bu suçlar içinde uygulanabilecek. Vergi usul suçlarında uzlaşma aranacak. Soruşturma ya da dava sırasında ödeme yaparsa failin cezası üçte bir oranında düşecek.

Yine taslakla, vergi suçunun cezası artırılıyor. Mevcutta, Ceza Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesine göre, ‘defter sayfaları, kayıt ve belgeleri yok eden veya bunların yerine yenisini koyan, asıl veya suretlerini sahte olarak düzenleyip kullananlara’ 3 yıl ila 5 yıl hapis cezası veriliyor. Yeni düzenlemeyle üst sınır 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak.

Taslağa göre katalog suçlardan tutuklamaya ‘somut delil’ şartı getirilecek. ‘Konutu terk etmeme’ adli kontrol tedbirinde geçen sürenin, nihai cezanın infazından mahsubu sağlanacak. İddianame ile tanık ve müştekiler hakkında çıkarılan zorla getirme kararları, ilgiliye telefon gibi iletişim araçlarıyla da bildirilecek. Taslakta öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

GEREKÇELİ KARARA 30 GÜN SINIRI

İdareye yapılan başvurularda, vatandaşa cevap verme süresi 60 günden 30 güne inecek.

İdari yargıda gerekçeli kararlar, en geç 30 gün içinde yazılacak.

İfade alınıp serbest bırakılmak üzere verilen bir yakalama kararı kapsamında, mesai saatleri dışında yakalanan kişi, makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla savcı tarafından serbest bırakılabilecek.

Adli kontrol tedbiri belirli aralıklarla incelenecek. Tedbirlere üst süre sınırı getirilecek.

Avukatın dosya inceleme kısıtlamasına da üst süre sınırı konulacak.

Gözaltında avukatla görüşme hakkını kısıtlayan kanun hükümleri bakımından ek bir kriter belirlenecek.

İletişimin tespiti ve dinlenmesi şeklindeki koruma tedbiriyle elde edilen kayıtların, beraat kararı verilmesi hâlinde yok edilmesi sağlanacak.

Kripto para düzenlemesi: Vergi ve sermaye şartı kapıda Türkiye'nin kripto para yasasının 2021 sonuna kadar hazır olması beklenirken, komisyona sunulan raporda, Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların nasıl düzenleneceğine dair bilgiler paylaşıldı.