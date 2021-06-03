Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’da çeşitli temaslar bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan ile Türkiye arasında 2023’e kadar 5 milyar doları aşacak bir ticaret hacmi hedefi olduğunu ifade ederek “Onun bir hayli gerisindeyiz. Ama çalışırsak gayret gösterirsek bunu yapabiliriz” dedi. Mustafa Şentop, uluslararası alanda Filistin devletinin kurumsallaşmasını ve tanınırlığını artıracak çalışmalar yürütülmesinin gerekliliğini vurgulayarak “Ayrıca İsrail’in saldırgan, işgalci, devlet terörü uygulayan politikalarının da durdurulması gerekir” ifadelerini kullandı.

Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik sözleriyle ilgili de şunları kaydetti: Bir konuda bir iftiraya cevap vermek için başka konularda önceden bazı açıklamalar yapmış olmak gibi bir ön şartın siyasette arandığını da ilk defa duyuyorum. Yani bu arıza umarım ki, sadece Kılıçdaroğlu’nda bu muhakeme arızası vardır. Yoksa bütün arkadaşlarda varsa Türk siyaseti için büyük talihsizliğe dönüşür. Eğer dediğim gibi bir muhakeme sürecinde bir patolojik durum, bir hastalıklı, arızalı bir durum söz konusu değilse hakikaten bu siyasette bu çamur makinesine dönüştüren anlayışı burada kınadığımı lanetlediğimi ifade etmek isterim tekrar.

Kılıçdaroğlu, Oktay'a 30 bin TL tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı.