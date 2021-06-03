Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün şehit edilen askerlerimizin kanının yerde kalmadığı belirtildi.

1 ŞEHİT, 2 YARALI

Açıklamada, "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren-11 Operasyonu'nda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Bitlis'ten acı haber: 2 şehit, 4 asker yaralı Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Anadere Köyü kırsalında icra edilen Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu ile yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jandarma Teğmen Baki Koçak şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan çatışmada şehit olanların ailelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajı iletti.