Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele, yurt içinde ve yurt dışında etkin bir biçimde sürdürülüyor. Öyle ki terör örgütü PKK iyice köşeye sıkıştı. Kapana kısıldıklarını anlayan terör örgütü mensupları da teslim olmaya devam ediyor.

2021 yılı içerisinde 78 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 78'e yükseldi” denildi.

MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktasına saldırmaya çalışan 1, güneyden sızmaya çalışan 2 olmak üzere 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MGK: Terör örgütlerine yönelik harekâtlar kesintisiz sürecek MGK, toplantısı sonrası yapılan açıklamada terör örgütleri ile mücadele vurgusu yapıldı.

PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı, “İkna çalışması sonucu, 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu