Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, terörle mücadelede görev almış uzman askerlere meskûn mahal eğitimleri verildi. Zorlu etaplardan oluşan Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekâtı Kursuna katılan askerler, yerleşimin bulunduğu sokak benzeri bölgelerde uygulanacak taktik ve teknik dersler aldı. İç içe geçmiş yapılar, tüneller, yakılmış arabalar, barikatlar gibi gerçekçi parkurların bulunduğu eğitim alanında kursiyerler, silah ve sistem kullanım tekniği, gizlenme, kamuflaj, hayatı idame, gözetleme ve yakın dövüş gibi alanlarda uzmanlaştı. Türkiye’nin ilk 20 kadın komando astsubaylarından biri olan 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız da bu kursu başarıyla tamamladı. Böylelikle Türkiye’de bu eğitimi alan ilk kadın jandarma unvanını elde etti. Çocukluktan beri asker olmanın hayalini kurduğunu aktaran Yıldız “Dört hafta süren kurs gerçekten çok zorluydu ve beni fazlasıyla geliştirdi. 12 dönemdir düzenlenen bu kursu alan ilk kadın olmaktan gurur duyuyorum” dedi.